"Я не могу говорить, что я их осуждал. Я не судья и не прокурор, никто. У меня было свое мнение, оно остается. Футбол вне политики – такого нет. Зависит от каждого человека.

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Ракицкий, как футболист и семьянин – классный пацан. У него свои муравьи в голове, как и у всех. Но есть некоторые поступки, которые я не могу понять. Что ему не хватало в Шахтере? Он зарабатывал не менее в Зените. Почему он пошел на такой шаг – я не могу сказать.

Я против того, чтобы украинские футболисты в это время переходили в чемпионат России, но Ракицкому при встрече руку подам. Это его выбор. Возможно, он иначе воспринимает политическую ситуацию и то, что происходит в стране", – поделился Федецкий в программе Вацко Live.

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