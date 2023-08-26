Поединок ЛНЗ – Металлист 1925 стартовал в Черкассах в 15:00. Обе команды на момент начала игры имели по три очка, но харьковчане сыграли на матч меньше. Несколько дней назад ЛНЗ неожиданно остался без главного тренера – вылет из Кубка Украины от Виктории стал роковым для Александра Ковпака. В черкасскую команду сразу начали сватать Олега Дулуба, Александра Кучера и даже Виктора Скрипника, но на матч против Металлиста 1925 ЛНЗ вышел под руководством Юрия Дудника, исполняющего обязанности наставника.

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Первый момент возник на 7-й минуте у ворот ЛНЗ. Безуглый метров с 35 мощно пробил – Пеньков в прыжке спас. Черкасцы ответили ударом Наумца, с которым справился Мозиль. А вот Олейник был очень близок к успеху. После его удара издали мяч пролетел впритирку со стойкой. Лучший момент в игре по состоянию на 30-ю минуту. Здесь же был и еще один – обрезка гостей на своей половине завершилась неточным ударом Прядуна.

Ближе к перерыву ЛНЗ добавил и снова мог забивать. Прядун сбросил на Олейника, который обводным ударом чуть не поразил дальний угол. Но как это часто бывает, команда, которая больше атакует, сама же и пропустила. Сидоров отдал на Юсова, который качнул защитника и пробил в дальний угол ворот Пенькова. 0:1 в пользу Металлиста 1925 после первого тайма.

После перерыва подопечные Дудника создали несколько полумоментов, чтобы отыграться, но надежно действовал Мозиль. У противоположных ворот классный шанс упустил Безуглый, который с нескольких метров пробил выше. Ближе к финальному свистку острота исчезла вообще. Разве что Савина вывели на удар в пределах штрафной, но свой шанс он не использовал. А уже в компенсированное время суета во вратарской гостей завершилась паническим выносом. На стандарт пошел даже Пеньков, но подопечные Эдмара удержали преимущество.

0:1 – Металлист 1925 одержал вторую подряд победу, набрал 6 очков и поднялся в середину таблицы. ЛНЗ проиграл 4 из 5-ти матчей. Черкасская команда с 3-мя баллами остается в зоне переходных матчей и ждет полноценного главного тренера.