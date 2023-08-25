Первая лига 2023/24, 5-й тур

Металлист – Карпаты Львов – 0:3

Голы: Чачуа, 2, Демченко, 28, Рябов, 85

Программу 5-го тура открыли Металлист и Карпаты, которые заранее договорились сыграть во Львове, хотя хозяином поединка должна быть харьковская команда. Этот матч явно был особенным для Мирона Маркевича, который противостоял своей бывшей команде.

Металлист и Карпаты по-разному стартовали в чемпионате. "Львы" только в прошлом туре впервые потеряли очки, прервав трехматчевую победную серию. Харьковчане же напротив, всего неделю назад праздновали первую победу в сезоне. Интересно, что соперники не пошли по пути большинства украинских клубов, а позволили арендованным друг у друга футболистам выйти на поле. Также за "львов" дебютировал бразилец Эдуардо Сантос, вышедший с первых минут.

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Уже на второй минуте подопечные Мирона Маркевича праздновали взятие ворот – Амбросий Чачуа в касание замкнул прострел Костенко с левого фланга. А еще через три минуты на всей территории Украины объявили воздушную тревогу – понятно, что матч был остановлен. Пауза, с учетом разминки, продолжалась полноценный футбольный тайм.

После возобновления игры мог забивать Пидлепенец, который пришел в Карпаты как раз из Металлиста. Вингер не попал с линии вратарской. Не успели команды сыграть и 15 минут после возобновления игры, как снова возникла пауза – вторая тревога. В итоге, когда матч по расписанию должен был завершиться, шла только 25-я минута.

После двух пауз Карпаты удвоили свое преимущество. Гол организовали игроки, пришедшие именно из Металлиста. Пидлепенец разобрался с несколькими соперниками и отдал на Демченко, технично положившего в угол ворот. Первый тайм, который с учетом тревог длился более двух часов, завершился со счетом 2:0 в пользу Карпат.

На старте второй половины Металлист забил, но гол Голубки после углового розыгрыша отменили из-за офсайда. Сомнительно, но подстраховки в виде VAR у арбитра не было. На последние минуты игры Карпаты потеряли Пидлепенца из-за травмы, но смогли забить еще раз. Рябов мощно пробил из-за пределов штрафной, мяч летел прямо в Рыбака, но кипер Металлиста умудрился пропустить. Интересно, что незадолго до игры появилась информация, что Владислав после этого поединка переберется из Металлиста в Карпаты.

0:3 в матче, который длился почти 3,5 часа – подопечные Маркевича одержали четвертую победу и с 13 очками единолично лидируют в группе А. Металлист потерпел третье поражение и с 4 баллами находится в нижней части таблицы.

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