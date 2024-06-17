Верес уже 25 июня вернется к работе после краткосрочного отдыха и восстановления, сообщает официальный сайт "красно-черных".

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Подопечные Олега Шандрука, как и большинство команд УПЛ, будут готовиться к новому сезону в Украине. Ровенчане запланировали сразу семь контрольных матчей, которые проведут в разных городах нашей страны.

График спаррингов Вереса выглядит следующим образом:

29 июня – Рух – Верес (Львов)

3 июля – Верес – Звягель (Ровно)

10 июля – Верес – Полесье (Ровно)

14 июля – Верес – Нива Тернополь (Ровно)

21 июля – Колос – Верес (Ковалевка)

23 июля – Локомотив – Верес (Киев)

26 июля – Оболонь – Верес (Киев)

Напомним, Верес завершил сезон на 13-й строчке турнирной таблицы УПЛ и вынужден был играть переходные поединки с Эпицентром за сохранение прописки в элите. Первая игра завершилась боевой ничьей (1:1), а в ответном матче ровенчане одержали убедительную победу 3:1.

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