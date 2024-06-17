Верес определился с 7-ю спарринг-партнерами на летних сборах
Ровенский клуб активно верстает календарь подготовки к новому сезону.
Верес уже 25 июня вернется к работе после краткосрочного отдыха и восстановления, сообщает официальный сайт "красно-черных".
Верес официально объявил об уходе экс-вингера Динамо официально
Подопечные Олега Шандрука, как и большинство команд УПЛ, будут готовиться к новому сезону в Украине. Ровенчане запланировали сразу семь контрольных матчей, которые проведут в разных городах нашей страны.
График спаррингов Вереса выглядит следующим образом:
29 июня – Рух – Верес (Львов)
3 июля – Верес – Звягель (Ровно)
10 июля – Верес – Полесье (Ровно)
14 июля – Верес – Нива Тернополь (Ровно)
21 июля – Колос – Верес (Ковалевка)
23 июля – Локомотив – Верес (Киев)
26 июля – Оболонь – Верес (Киев)
Напомним, Верес завершил сезон на 13-й строчке турнирной таблицы УПЛ и вынужден был играть переходные поединки с Эпицентром за сохранение прописки в элите. Первая игра завершилась боевой ничьей (1:1), а в ответном матче ровенчане одержали убедительную победу 3:1.
"Після Бучі я не уявляв, як далі у футбол грати": кеп Вереса про сейв №1, ідеал СаШо і Карпат, "гордость рускіх моряков"