У нападающего Звягеля Дениса Ндукве есть шанс продолжить карьеру в элите чемпионата Украины.

Звягель отлично провел первую часть Второй лиги, занимая первое место в турнирной таблице. Спасибо за такие результаты, в частности, нужно сказать Денису Ндукве, который возглавляет рейтинг бомбардиров, забив 15 голов за 16 матчей.

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Такая результативность 23-летнего футболиста не осталась без внимания. По информации Sport.ua, над приглашением Ндукве думает житомирское Полесье. Однако житомиряне – не единственные претенденты на футболиста. Ранее сообщалось об интересе СК Днепр-1.

Следует отметить, что у обоих клубов УПЛ есть свои козыри в переговорном процессе. Полесье и Звягель имеют хорошие партнерские связи, а днепряне могут использовать авторитет Юрия Максимова, тренировавшего Ндукве на старте сезона.

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