Один из претендентов на чемпионство в УПЛ решил усилить свое атакующее звено.

Нападающий Зари Эдуардо Герреро может перейти в Полесье, сообщает "ТаТоТаке".

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По информации источника, луганчане не отпустят своего форварда дешевле, чем за цифру с шестью нулями. Отмечается, что житомирцам придется выдержать серьезную борьбу за панамца, на которого претендует еще ряд клубов.

Напомним, Герреро был арендован Зарей у Маккаби Тель-Авив в феврале 2023 года, а летом выкуплен у израильтян (Transfrmarkt отмечает, что трансфер обошелся в 500 тысяч евро, тогда как "ТаТоТаке" рапортует о 400 тысячах).

В текущем сезоне 23-летний нападающий провел в составе "мужиков" 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 1 ассист. Его контракт с Зарей действует до 30 июня 2027 года, а Transfrmarkt оценивает его в 600 тысяч евро.

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