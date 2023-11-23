Полузащитник Звягеля Денис Ндукве может продолжить карьеру в СК Днепр-1, сообщает Sportarena.

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23-летний хавбек, который в 18-ти матчах текущего сезона успел забить 14 голов и отдать 1 результативную передачу, попал в орбиту интересов серебряного призера УПЛ. Юрий Максимов хорошо знаком с возможностями Ндукве, ведь до прихода в днепровскую команду возглавлял Звягель. Отмечается, что конкурентами СК Днепр-1 в борьбе за Дениса являются Металлист 1925 и Металлист.

Напомним, Ндукве на профессиональном уровне дебютировал за Металлист 1925. Выступал за Краматорск и Чайку. В Звягеле – с лета этого года (контракт до 30 июня 2025-го).

К слову, после 16-ти туров представитель Житомирской области идет в турнирной таблице Второй лиги на третьей строчке, набрав 37 очков – от лидера ЮКСА он отстает на 2 пункта, но имеет игру в запасе.

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