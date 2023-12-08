Звягель чудово провів першу частину Другої ліги, посідаючи перше місце в турнірній таблиці. Дякувати за такі результати, зокрема, потрібно Денису Ндукве, який очолює рейтинг бомбардирів, забивши 15 голів за 16 матчів.

Лідер Зорі може перебратися у Полісся – луганці повісили серйозний цінник на забивного форварда

Така результативність 23-річного футболіста не залишилася без уваги. За інформацією Sport.ua, над запрошенням Ндукве думає житомирське Полісся. Однак житомиряни – не єдині претенденти на футболіста. Раніше повідомлялося про зацікавлення СК Дніпро-1.

Слід зауважити, що в обох клубів УПЛ є свої козирі в переговорному процесі. Полісся та Звягель мають хороші партнерські зв'язки, а дніпряни можуть використати авторитет Юрія Максимова, який тренував Ндукве на старті сезону.

Багато охочих погріти руки на талантах Руху, або Чого вчить сумна історія Кухаревича