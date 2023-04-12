Житомирский клуб решил показательно проучить своего футболиста, чтобы раз и навсегда отбить желание у других проявлять агрессию на футбольном поле.

"После досадного инцидента в воскресном матче против МФК Металлург, к которому был причастен игрок Полесья Вадим Червак, руководство клуба совместно с тренерским штабом приняло решение о досрочном расторжении контракта и прекращении сотрудничества с футболистом.

Скандал в чемпионате Украины: игрок нагло толкнул арбитра и получил красную – клуб пытался скрыть инцидент

Официальная позиция Полесье – клуб считает подобное поведение недопустимым, клуб не терпит и не принимает любых проявлений физического воздействия на всех участников матча, персонал клубов-соперников или бригады арбитров", – говорится в сообщении пресс-службы житомирян.

Напомним, в конце матча с МФК Металлург, который в итоге завершился поражением Полесья (впервые в сезоне), Червак не сдержал эмоций и толкнул судью Софию Причину в спину, за что был удален с поля. Позже футболист публично извинился и перед рефери, и перед болельщиками.

Полесье сенсационно уступило Металлургу, проиграв впервые в сезоне – удаление, которое в АПЛ потянуло на 8 матчей бана