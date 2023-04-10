Полесье проиграло Металлургу 1:2. В конце поединка арбитр София Причина не назначила пенальти, что возмутило житомирян. Червак не сдержал эмоций и толкнул судью в спину, за что получил красную.

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"Уважаемые болельщики и зрители, ставшие свидетелями бессмысленной ситуации во время матча. Я хочу искренне извиниться за свой поступок, за свои действия во втором тайме. Речь идет о стычке, которая произошла с арбитром в конце матча.

Прежде всего, хочу выразить свои искренние извинения арбитру Софии Причине, которой я доставил неудобства в этой ситуации. А также каждому из вас, кто стал свидетелем этой стычки. Я знаю и понимаю, что мое поведение и поступок неправильны. Я не имел права этого делать и подвергаться своим эмоциям.

Мой поступок был вызван эмоциями и обстоятельствами, спровоцировавшими такое поведение. Но это, конечно, не оправдывает мой поступок и не ослабляет вину, которую я испытываю. Я очень сожалею о случившемся, и я готов сделать все, что в моих силах, чтобы исправить ситуацию. Я надеюсь на ваше понимание и еще раз прошу прощения перед каждым из вас", – написал игрок в Instagram.

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