На последних минутах поединка Первой лиги Полесье – МФК Металлург Запорожье (1:2) произошел инцидент, совсем не украшающий футбол.

На 90-й минуте матча при счете 1:2 в пользу Металлурга Артем Козак упал в штрафной гостей. Рефери София Причина пенальти не назначила, что возмутило футболистов житомирской команды, которые окружили арбитра, требуя изменить вердикт.

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Особенно активно против этого решения протестовал защитник Полесья Вадим Червак, перешедший в житомирскую команду летом 2022-го из пражской Спарты. Футболист настолько был возмущен решением Софии Причины, что прибежал к ней несколько десятков метров и толкнул 24-летнюю арбитра в спину.

Рефери за себя постояла, показав Черваку прямую красную карточку. У игроков Полесья были претензии к львовянке еще раньше, когда она назначила 11-метровый в их ворота. Тогда хозяева тоже активно выражали недовольство решением рефери, однако в этом случае ограничилось лишь неприятными словами.

Недавно схожий инцидент произошел в Кубке Англии. В поединке Манчестер Юнайтед – Фулхэм Митрович толкнул арбитра, за что получил 8-матчевую дисквалификацию

После игры житомирский клуб выложил видеообзор матча в своем YouTube-канале, однако действия Вадима Червака в него почему-то не попали.

Напомним, Полесье уверенно выиграло осеннюю часть Первой лиги в Группе А. Команда Юрия Калитвинцева попала в чемпионскую группу и является одним из главных претендентов на выход в УПЛ.

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