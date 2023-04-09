Полесье потерпело поражение от МФК Металлург в рамках первого тура чемпионской группы Первой лиги. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Первая лига. Чемпионская группа, 1 тур

Полесье – МФК Металлург – 1:2

Голы: Будковский, 11 – Сидоров, 33, 78 (п)

Удаление: Червак, 90 (Полесье, прямая красная)

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Программу первого тура после возобновления сезона закрывали в Житомире, где один из фаворитов принимал претендента на плей-офф. На матч пришел Александр Усик, открыто поддерживающий Полесье и даже имеющий опыт выступлений в составе команды. Правда, только в товарищеском турнире.

"Полесские волки" имели шансы единолично возглавить турнирную таблицу, ведь накануне Оболонь потеряла очки, расписав "сухую" ничью с Эпицентром. Житомирцы без раздумий взялись за выполнение этой задачи. Уже на 11-й минуте Будковский открыл счет. Высокий форвард точным ударом головой замкнул навес с левого фланга.

Полесье продолжало контролировать ситуацию, но Металлург удачно использовал ошибку соперника. Обрезка в середине поля и провальная игра центрбеков привели к тому, что Сидоров без проблем дошел до штрафной и легко переиграл голкипера. На старте второго тайма житомирцы некоторое время серьезно доминировали. Несколько хороших моментов создал Вакула. Вот только конвертировать их в забитый мяч не удавалось.

Металлург изредка доходил до чужих ворот. Возможно, это сказалось на концентрации голкипера хозяев. Во время розыгрыша стандарта Кудрик провально сыграл на выходе – не добрался до мяча, вместо этого завалив соперника. Арбитриня София Причина не испугалась давления житомирян и без раздумий указала на 11 метров. Пенальти реализовал Сидоров, который оформил дубль.

Подопечные Юрия Калитвинцева бросили все силы на то, чтобы отыграться. Однако чудеса в рамке ворот творил Назар Байда. Житомиряне откровенно пытались выпросить пенальти. Арбитриня не велась на провокации, что только разозлило футболистов. Червак даже грубо толкнул Причину в спину, а та без раздумий показала красную карточку. За подобное Александар Митрович получил 8 матчей дисквалификации. Интересно, насколько дисциплинарные органы ПФЛ соответствуют стандартам АПЛ... Но это уже увидим после заседания соответствующих комитетов.

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В конце концов финальный свисток зафиксировал сенсационную победу Металлурга, набравшего 10 очков и поднявшегося в зону плей-офф за повышение в УПЛ. Полесье потерпело первое поражение в нынешнем сезоне и оставило Оболонь на вершине турнирной таблицы Первой лиги в чемпионской группе.