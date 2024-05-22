Капитан "зелено-белых" Владимир Чеснаков, который накануне заявил о завершении карьеры и переходе на тренерскую работу в штаб Сергея Долганского, бросился оправдывать финансовые трудности в команде войной.

– Как сейчас дела с финансированием Ворсклы, нет ли долгов?

– Нам грех жаловаться на финансирование, когда в стране идет война. Не будем гневить Бога.

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Да, немножко задолженности есть, но они не такие критические, примерно за три месяца. Руководство работает над тем, чтобы их погасить.

– Владелец Ворсклы Константин Жеваго сейчас за границей. Будет ли какая-то стабильность в следующем сезоне?

– Надо поблагодарить Константина Валентиновича, что не оставил команду в это трудное время. Хотя небольшая задолженность есть, но финансирование в Ворскле стабильное, – сказал Чеснаков в комментарии Українському футболу.

Напомним, Жеваго подозревают в растрате 113 миллионов долларов банка "Финансы и кредит". В 2019 году Украина выдала ордер на арест 49-летнего бизнесмена, а в 2021-м – международный ордер. 28 декабря 2022 года олигарх был задержан на горнолыжном курорте Куршевель во Франции. В январе 2023-го французский суд в городе Шамбери решил освободить Жеваго под залог в 1 миллион евро до слушания дела о его экстрадиции в Украину. 30 марта суд во Франции отказал украинским правоохранительным органам в экстрадиции.

В марте 2023 года хозяйственный суд в Киеве арестовал активы Жеваго на 46 миллиардов гривен в рамках иска Фонда гарантирования вкладов. А 3-го августа САП и НАБУ сообщили о еще одном подозрении фигуранту о передаче взятки экс-главе Верховного Суда Всеволоду Князеву.

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