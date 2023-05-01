Во втором по силе дивизионе житомиряне дожали черкащан. Читайте отчет о поединке на "Футбол 24".

Первая лига, Чемпионская группа, 4-й тур

ЛНЗ – Полесье – 1:2

Голы: Муравский, 54 – Будковский, 37, Грицук, 64 (п.)

Карпаты в большинстве победили Оболонь в битве за лидерство в Первой лиге – победу принес гол со штрафного на 90+10

В перенесенном матче 4-го тура (из-за трагедии в Умани) Полесье на выезде одолело одного из конкурентов за повышение в классе – ЛНЗ. Уже на 7-й минуте Шастал должен был выводить гостей вперед, но попал в левую штангу. Впоследствии Будковский замыкал навес головой в угол – голкипер черкащан забрал.

Самойленко едва не пробил Грицука – вратарь неуверенно отбил перед собой, но успел накрыть. Тищенко огрызнулся выстрелом с острого угла, но кипер Полесья выбрал правильную позицию. На 30-й минуте Морозко со штрафного закручивал в левый угол – Самойленко снова отбил перед собой, но на добивание никто не успел. Полесье продолжало давить и все-таки забило – Будковский точно замкнул прострел от партнера из района одиннадцатиметровой отметки.

После отдыха ЛНЗ сравнял. Навес со штрафного, удар и Кудрик выбил перед собой, а Муравский был первым на добивании. Через 10 минут Полюлях в собственной штрафной ударил по ногам Шастала и арбитр назначил пенальти. Грицук четко исполнил приговор. Несмотря на желание обеих команд забить еще, матч так и завершился минимальной победой житомирян.

Как следствие, Полесье набрало 22 пункта и поднялось на первую строчку турнирной таблицы Чемпионской группы Первой лиги, ЛНЗ с 15-ю пунктами четвертый.

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