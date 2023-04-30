Первая лига 2022/23

Группа повышения в классе

МФК Металлург – Нива Тернополь – 1:1

Голы: Полевой, 90+1 – Козак, 52

Удаление: Соколов, 90 (вторая желтая, Нива Т)

Группа выбывания

Буковина – Скорук – 1:1

Голы: Палагнюк, 8 – Малыш, 90

ФСК Мариуполь – Горняк-Спорт – 2:1

Голы: Пентелейчук, 68, Литовченко, 83 (пен.) – Семка, 46

Запорожцы принимали коллектив из Тернополя в Моршине. Гости забили сразу после перерыва – отличный удар под дальнюю штангу удался Козаку. Но Ниву подвел Соколов, получив вторую желтую за фол на грани штрафной. Выполнять стандарт взялся капитан Полевой, красиво пробив. 1:1.

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Буковина быстро открыла счет в игре против Скорука. Палагнюк лучше всего сориентировался в штрафной. Но удержать победу команде из Черновцов не удалось. Они, как и Нива, пропустили на последних минутах. Малыш расстрелял кипера ударом головой.

ФСК Мариуполь победил и поднялся с 16 на 15 строчку. Горняк-Спорт опустился на его место, пропустив от Литовченко на 83 минуте с пенальти.

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