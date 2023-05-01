У другому за силою дивізіоні житомиряни дотисли черкащан. Читайте звіт про поєдинок на "Футбол 24".

Перша ліга, Чемпіонська група, 4-й тур

ЛНЗ – Полісся – 1:2

Голи: Муравський, 54 – Будківський, 37, Грицук, 64 (п.)

Карпати в більшості перемогли Оболонь у битві за лідерство у Першій лізі – перемогу приніс гол зі штрафного на 90+10

У перенесеному матчі 4-го туру (через трагедію в Умані) Полісся на виїзді здолало одного з конкурентів за підвищення у класі – ЛНЗ. Вже на 7-й хвилині Шастал мав виводити гостей вперед, але влучив у ліву стійку. Згодом Будківський замикав навіс головою у кут – голкіпер черкащан забрав.

Самойленко за трохи ледь не пробив Грицука – воротар невпевнено відбив перед собою, але встиг накрити. Тищенко огризнувся пострілом з гострого кута, але кіпер Полісся обрав правильну позицію. На 30-й хвилині Морозко зі штрафного закручував у лівий кут – Самойленко знову відбив перед собою, але на добивання ніхто не встиг. Полісся продовжувало тиснути і таки забило – Будківський влучно замкнув простріл від партнера з району одинадцятиметрової позначки.

Після відпочинку ЛНЗ зрівняв. Навіс зі штрафного, удар і Кудрик вибив перед собою,а Муравський був першим на добиванні. За 10 хвилин Полюлях у власному штрафному вдарив по ногах Шастала і арбітр призначив пенальті. Грицук чітко виконав вирок. Попри бажання обох команд забити ще, матч так і завершився мінімальною перемогою житомирян.

Як наслідок, Полісся набрало 22 пункти і піднялось на першу сходинку турнірної таблиці Чемпіонської групи Першої ліги, ЛНЗ з 15-ма пунктими четвертий.

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