Карпаты в большинстве победили Оболонь в битве за лидерство в Первой лиге – победу принес гол со штрафного на 90+10
Оболонь принимала Карпаты в поединке 4-го тура Первой лиги в группе на повышение в классе. Читайте отчет об игре на "Футбол 24".
Первая лига 2022/23, 4-й тур
Оболонь – Карпаты – 1:2
Голы: Фатеев, 87 – Хобленко, 57, Бобко, 90+10
Удаление: Мороз, 65
Оболонь подходила к игре в статусе лидера первенства, опережая Полесье на 2 пункта – Карпаты же расположились на третьей строчке. В первой половине команды не смогли отличиться голами, а в начале второй половины "львы" повели в счете. Неплохая атака завершилась точным пасом Чачуа на Хобленко – Алексей головой переправил мяч в ворота.
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Игра шла к победе Карпат – Оболонь осталась в меньшинстве на 65 минуте, Мороз получил вторую желтую. А в конце игры киевская команда смогла отыграть – Фатеев затолкал мяч в ворота после подачи со штрафного. Арбитр добавил 10 минут, и на последних секундах Бобко вырвал победу для Карпат, классно забив со штрафного.