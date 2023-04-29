Оболонь принимала Карпаты в поединке 4-го тура Первой лиги в группе на повышение в классе. Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Первая лига 2022/23, 4-й тур

Оболонь – Карпаты – 1:2

Голы: Фатеев, 87 – Хобленко, 57, Бобко, 90+10

Удаление: Мороз, 65

Оболонь подходила к игре в статусе лидера первенства, опережая Полесье на 2 пункта – Карпаты же расположились на третьей строчке. В первой половине команды не смогли отличиться голами, а в начале второй половины "львы" повели в счете. Неплохая атака завершилась точным пасом Чачуа на Хобленко – Алексей головой переправил мяч в ворота.

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Игра шла к победе Карпат – Оболонь осталась в меньшинстве на 65 минуте, Мороз получил вторую желтую. А в конце игры киевская команда смогла отыграть – Фатеев затолкал мяч в ворота после подачи со штрафного. Арбитр добавил 10 минут, и на последних секундах Бобко вырвал победу для Карпат, классно забив со штрафного.