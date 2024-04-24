Полісся націлилось на гравця Ворскли – полтавці хочуть в 5 разів більшу суму
Журналіст Ігор Бурбас повідомив про інтерес Полісся до захисника Ворскли Іллі Крупського.
Полісся хоче майбутнього літа підписати Іллю Крупського – житомиряни готові заплатити за 19-річного флангового захисника 400 тисяч умовних одиниць, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.
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Проте, Ворскла оцінює Крупського значно дорожче. У контракті із захисником нібито прописана клаусула в 2 млн у.о.
Відзначимо, що Крупський приєднався до Ворскли у січні 2023 року. В цьому сезоні Ілля відіграв за полтавців 23 матчі, в яких відзначився 2 асистами.
Колос здолав Ворсклу завдяки разючим контратакам, перервавши 6-матчеву серію без перемог