Черноморец в предыдущих 4 матчах не знал вкуса побед. Правда, у Полесья ситуация хуже – серия без побед насчитывала 7 поединков. Игру активнее начали одесситы, но Бойчук немного не успел на дальнюю штангу, чтобы замкнуть скидку. Полесье ответило выстрелом Петряка – немного неточно.

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Ближе к перерыву уже Полесье имело супершанс. Луифер Эрнандес с нескольких метров не забил – Брагару героически вынес мяч с линии ворот. Ндукве пробил под перекладину – Варакута перевел на угловой. На перерыв команды так и ушли с нулями на табло.

Все изменилось во втором тайме. Бадибанга протащил по правому флангу и без помех навесил, а Авагимян замкнул на дальней штанге. На 60-й минуте Черноморец удвоил преимущество – неплохая контратака, Брагару сбросил на Авагимяна, а тот вбежал в штрафную и пробил в ближний угол. А еще через 3 минуты Артур шикарным выстрелом со штрафного оформил хет-трик!

Полесье смогло отыграть один мяч – Кушниренко замкнул навес Мустафаева с углового. Правда, Богдан очень быстро подвел Полесье, получив вторую желтую за необязательный фол против Кузыка. После этого градус напряжения возрос – Авагимян, Таллес Коста и Бойко получили желтые в одном эпизоде. А Кузык уже на 90-й минуте поставил точку во встрече – результативная передача в активе Штогрина.

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