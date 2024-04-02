Бывший форвард Динамо Виктор Леоненко имеет ответ на кризис Полесья во второй части сезона.

Полесье не знает вкуса побед уже в 8 матчах подряд и сменило тренера в весенней части – вместо Юрия Калитвинцева команду возглавил Сергей Шищенко. Виктор Леоненко в комментарии Виктор Леоненко в комментарии Fanday обратился к президенту житомирского клуба Геннадию Буткевичу.

Бойко нашел виновных в позорном разгроме от Черноморца – безвыигрышная серия Полесья достигла 8 матчей

"Я знаю ответ на этот вопрос, но озвучу его только президенту клуба. Буткевичу, если хочешь спасти Полесье, давай встретимся. Работу я не ищу, просто хочу помочь", – коротко ответил Леоненко.

Добавим, что Полесье сейчас занимает шестое место в турнирной таблице с 33 очками. Отставание от первого Шахтера составляет 13 пунктов.

Черноморец прервал неудачную серию разгромной победой над Полесьем – воспитанник Шахтера оформил хет-трик