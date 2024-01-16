Полесье продолжает трансферную политику, которой могут позавидовать топовые украинские клубы.

Новичок УПЛ близок к подписанию 21-летнего центрхава Таллеса Косты из Сан-Паулу, утверждает Goal.

Полесье закрыло трансфер экс-игрока Динамо и Шахтера, – ТаТоТаке

Сумма трансфера составит 1 млн евро, что станет новым рекордом Полесья. На Косту претендовала Куяба, но бразильцу понравился проект житомирского клуба. Полузащитник в скором времени должен вылететь в Европу, чтобы подписать все необходимые документы.

Таллес провел 52 матча за взрослую команду Сан-Паулу, оформив один гол и 2 ассиста. Хавбек регулярно получал вызовы в юношеские сборные Бразилии.

"Заставлял мяч делать невероятные вещи": штрафные удары Жунинью Пернамбукану как элемент футбольного искусства