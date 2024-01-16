Новачок УПЛ близький до підписання 21-річного центрхава Таллеса Кости зі Сан-Паулу, стверджує Goal.

Полісся закрило трансфер екс-гравця Динамо і Шахтаря, – ТаТоТаке

Сума трансферу складе 1 млн євро, що стане новим рекордом Полісся. На Косту також претендувала Куяба, але бразильцю сподобався проект житомирського клубу. Півзахисник незабаром повинен вилетіти до Європи, щоб підписати усі необхідні документи.

Таллес провів 52 матчі за дорослу команду Сан-Паулу, оформивши один гол та 2 асисти. Хавбек регулярно отримував виклики до юнацьких збірних Бразилії.

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