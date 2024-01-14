Фланговый защитник Богдан Михайличенко снова будет выступать в чемпионате Украины.

Прошлым летом воспитанник киевского Динамо перебрался в одноименный клуб из Загреба. Там Михайличенко закрепиться не смог, и уже зимой хорватский клуб решил попрощаться с 26-летним украинцем.

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В ближайшее время Богдан станет игроком Полесья, утверждает ТаТоТаке. По информации источника, сделка уже закрыта. Осталось только подписать контракт, рассчитанный до лета 2026 года.

Напомним, Михайличенко прошел через академию Динамо, но за первую команду киевлян почти не играл. В Украине Богдан выступал за Сталь, Зорю и Шахтер, а в Европе – за бельгийский Андерлехт и загребское Динамо.

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