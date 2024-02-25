"Сейчас среди клубов нет консенсуса по этому вопросу. Представители клубов отмечают, что во время войны несут большую нагрузку, в том числе и учитывая обязательное наличие в структуре U-19 и женской команды.

"Супряга не воскреснет": Сабо оценил шансы Динамо на чемпионство и назвал главных аутсайдеров УПЛ

Многие клубы хотели бы отказаться от женского футбола, в том числе и в пользу U-21. Позиция нашего клуба – мы однозначно поддерживаем данный вопрос. Более того – если клубы не найдут консенсус и чемпионат U-21 не будет создан со следующего сезона, то Полесье будет поднимать вопрос о создании Полесья-2 и заявки во Вторую лигу", – цитирует Загурского официальный сайт "зелено-желтых".

Напомним, сейчас среди команд УПЛ официально только Рух имеет свою команду во Второй лиге. К слову, фарм-клубом Полесья называют Звягель, который сейчас лидирует в третьем по силе дивизионе.

Рух – Полесье и ещё два матча УПЛ. Анонс