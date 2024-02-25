"Наразі серед клубів немає консенсусу щодо цього питання. Представники клубів наголошують, що під час війни несуть велике навантаження, зокрема і з огляду на обов'язкову наявність в структурі U-19 та жіночої команди.

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Багато клубів хотіли б відмовитись від жіночого футболу, в тому числі й на користь U-21. Позиція нашого клубу – ми однозначно підтримуємо дане питання. Ба більше – якщо клуби не знайдуть консенсус і чемпіонат U-21 не буде створено з наступного сезону, то Полісся буде порушувати питання про створення Полісся-2 та заявки у Другу лігу", – цитує Загурського офіційний сайт "зелено-жовтих".

Згодом слова свого колеги підтвердив і спортивний директор Полісся Володимир Тесля. "Найголовніший мінус у роботі з молоддю – це провал юнацького футболу. U-19, провал, і далі вже дорослий футбол. Ми з наступного сезону заявляємо команду Полісся-2, яка буде повноцінним продовженням першої команди, де ми зможемо награвати молодих талановитих гравців і давати їм шанс. Не всі гравці в 19 років можуть зайти в основну команду та конкурувати.

У нас є багато гравців, які травмуються і потім не можуть швидко набрати форму. Тому ми змушені віддавати цього гравця в оренду, аби він мав ігровий час. А так він був би у другій команді й ми повноцінно підходили б до сезону. У нас буде 2 склади, які можуть бути взаємозамінними. З наступного сезону буде Полісся-2, і для нас це буде вирішення питання", – сказав Тесля в ефірі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, наразі серед команд УПЛ офіційно лише Рух має свою команду у Другій лізі. До слова, фарм-клубом Полісся називають Звягель, який нині лідирує у третьому за силою дивізіоні.

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