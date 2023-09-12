В понедельник, 11 сентября, стало известно, что Поль Погба сдал положительный допинг-тест. Французский полузащитник отстранен до окончательных результатов расследования, ему грозит четыре года дисквалификации.

"Погба не хотел нарушать правила": агент и Ювентус отреагировали на проваленный допинг-тест игрока

Почти весь прошлый сезон 30-летний Погба пропустил из-за травмы. В Ювентусе знают о ходе лечения футболиста, но не исключают, что он мог принимать какие-либо препараты без ведома медицинской службы клуба. Поэтому "Старая синьора" ожидает результатов повторной допинг-пробы.

Если вина Погба будет доказана, Ювентус может расторгнуть с ним контракт. Также не исключен вариант, что полузащитник не получит зарплату за весь период отстранения, сообщает Gazzetta dello Sport.

Напомним, Поль Погба вернулся в Ювентус из Манчестер Юнайтед год назад на правах свободного агента. В сезоне 2023/24 полузащитник дважды вышел на поле, а после игры с Удинезе (20 августа), которую провел в запасе, сдал положительный допинг-тест.