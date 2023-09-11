В организме Погба был обнаружен тестостерон. Французский полузащитник сдал допинг-тест после матча с Удинезе (3:0), и результат оказался положительным. Об этом информирует Gazzetta dello Sport.

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Погба провёл всю игру с Удинезе на скамейке запасных. Этот матч был сыгран 20 августа в рамках 1-го тура Серии А.

Тестостерон – это вещество, которое нельзя принимать без терапевтического исключения. Таким образом, Погба рискует получить максимальное наказание в виде четырех лет дисквалификации.

Последний раз в Серии А в допинг-скандал попадал защитник Аталанты Хосе Луис Паломино – в 2022 году в его организме был обнаружен нандролон. Однако затем аргентинец был оправдан Национальным антидопинговым трибуналом.

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