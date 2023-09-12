Накануне стало известно, что 30-летний полузащитник Ювентуса провалил допинг-тест. Погба уже отстранили на время расследования дела. Французе грозит четыре года дисквалификации.

Погба официально дисквалифицирован через допинг

"Мы ждем результатов повторного анализа. До этого моментуа ничего не можем сказать. Нет никаких сомнений, что Поль Погба никогда не хотел нарушать правила", – цитирует Пименту Corriere dello Sport.

Ювентус на официальном сайте тоже отреагировал на инцидент. "Ювентус объявляет, что Поль Погба получил предохранительное отстранение от Национального антидопингового трибунала после результатов анализов, проведенных 20 августа 2023 года. Клуб оставляет за собой право оценить следующие процедурные шаги", – говорится в заявлении "Старой синьоры".

Напомним, Погба вернулся в Ювентус из Манчестер Юнайтед год назад на правах свободного агента. Но в прошлом сезоне француз из-за травм сыграл всего 10 матчей во всех турнирах. В кампании 2023/24 полузащитник дважды вышел на поле, а после игры с Удинезе (20 августа) сдал положительный допинг-тест.