Півзахисник Ювентуса Поль Погба ризикує отримати додаткові неприємності. Напередодні його відсторонили через підозру у вживанні допінгу.

У понеділок, 11 вересня, стало відомо, що Поль Погба здав позитивний допінг-тест. Французький півзахисник відсторонений до остаточних результатів розслідування, йому загрожує 4 роки дискваліфікації.

"Погба не хотів порушувати правила": агентка і Ювентус відреагували на провалений допінг-тест гравця

Майже весь минулий сезон 30-річний Погба пропустив через травму. У Ювентусі знають про перебіг лікування футболіста, але не виключають, що він міг приймати якісь препарати без відома медичної служби клубу. Тому наразі "Стара синьйора" очікує результатів повторної допінг-проби.

Якщо провина Погба буде доведена, Ювентус може розірвати з ним контракт. Також не виключений варіант, що півзахисник не отримає зарплатні за весь період відсторонення, повідомляє Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, Поль Погба повернувся у Ювентус із Манчестер Юнайтед рік тому на правах вільного агента. У сезоні 2023/24 півзахисник двічі вийшов на поле, а після гри з Удінезе (20 серпня), який провів у запасі, здав позитивний допінг-тест.