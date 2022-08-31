Матиас Погба обвинил своего брата Поля в том, что он потерял связь с реальностью, поэтому всей его семье теперь грозит смертельная опасность. Это ответ хавбеку Ювентуса на обвинения в вымогательстве.

"Я заметил, что многие люди и медиа уже признали слова Поля правдивыми, даже не попытавшись их проверить, ведь их произнесла звезда. А любой другой человек, не имеющий такой карьеры, должен замолчать.

Я ничего не могу поделать со слепотой. Так что обращаюсь к тем, кто действительно хочет разобраться в ситуации. Напомню: сначала я говорил, что буду публиковать факты, но я еще ничего не рассказал, а запаниковавший маленький Поль, которому дали плохие советы, уже отправил ко мне своих солдат в черной форме. Он начал рассказывать о себе так, как ему хотелось, а я только отвечал.

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Все комментарии Поля, его юристов и болельщиков направлены лишь на то, чтобы вымазать мое имя в грязи, ведь можно представить все так, будто старший брат просто завидует, он жаден денег и готов на все, чтобы дискредитировать Поля. Разве не для этого существуют все фейковые аккаунты, созданные под моим именем?

Мне пришлось высказаться, потому что я рискую потерять жизнь или свободу из-за младшего брата, который хочет, чтобы я или умер, или сидел в тюрьме. Разве не меня изменил младший брат? Это менее серьезно, ведь он – звезда мирового масштаба, а я – обычный человек, и такие, как я, должны соглашаться на смерть в молчании ради славы фальшивого гения?

Конечно, кто-то и согласен на такое, но не я, извините! Делайте это сами, если хотите. Даже если вы не поверите мне, я борюсь за свою жизнь, за жизнь членов моей семьи и пытаюсь выбраться из ловушки, устроенной братом. Мир судит обо всем по внешнему виду. Все думают, что у нас дома все прекрасно, но реальность такова, что вся семья испытывает боль и находится в опасности. И все – из-за моего брата, который из-за денег и славы уже давно потерял связь с реальностью.

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Поэтому единственный способ выжить, который у меня есть, это раскрыть его ложь и самозванство. Именно поэтому я подтвердил колдовство. Не потому, что оно работает или нет, верите вы в это или нет, а потому, что это уже зло. Так почему Поль не отрицал этого в полиции? А чтобы уберечь себя от травм, нужно было этому фокуснику годами платить миллионы евро? Следователи могут легко проверить это в лондонском центральном банке.

Кроме того, в порыве дискредитировать любого, кто знает его секреты, Поль утверждает, что деньги, которые он предлагал друзьям детства, были вымогательством. Это легко сказать СМИ, но что делать, если эти деньги были подтверждены документами и есть доказательство согласованного жеста? В любом случае я рад, что меня поддержали", – заявил Матиас в видеообращении, опубликованном в Twitter.