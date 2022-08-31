Матіас Погба звинуватив свого брата Поля у тому, що він втратив зв'язок з реальністю, через що усій його сім'ї тепер загрожує смертельна небезпека. Це відповідь хавбеку Ювентуса на звинувачення у здирництві.

"Я помітив, що багато людей та медіа вже визнали слова Поля правдивими, навіть не спробувавши їх перевірити, адже їх вимовила зірка. А будь-яка інша людина, яка не має такої кар'єри, має замовкнути.

Я нічого не можу зробити зі сліпотою. Тож звертаюся до тих, хто справді хоче розібратися в ситуації. Нагадаю: спочатку я казав, що публікуватиму факти, але я ще нічого не розповів, а маленький Поль, який запанікував, якому дали погані поради, вже відправив до мене своїх солдатів у чорній формі. Саме він почав розповідати про себе так, як йому хотілося, а я лише відповідав.

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Усі коментарі Поля, його юристів та вболівальників спрямовані лише на те, щоб вимазати моє ім'я у бруді, адже можна ж уявити все так, ніби старший брат просто заздрить, він жадібний до грошей і готовий на все, аби дискредитувати Поля. Хіба не для цього існують усі фейкові облікові записи, створені під моїм ім'ям?

Мені довелося висловитись, бо я ризикую втратити життя чи свободу через молодшого брата, який хоче, щоб я або помер, або сидів у в'язниці. Хіба не мене зрадив молодший брат? Чи це менш серйозно, адже він – зірка світового масштабу, а я – звичайна людина, і такі, як я, повинні погоджуватися на смерть у мовчанні заради слави фальшивого генія?

Звичайно, хтось і згоден на таке, але не я, даруйте! Робіть це самі, якщо хочете. Навіть якщо ви не повірите мені, я борюся за своє життя, за життя членів моєї сім'ї і намагаюся вибратися з пастки, влаштованої братом. Світ судить про все за зовнішнім виглядом. Всі думають, що у нас вдома все чудово, але реальність така, що вся сім'я зазнає болю та перебуває в небезпеці. І все – через мого брата, який через гроші та славу вже давно втратив зв'язок із реальністю.

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Тому єдиний спосіб вижити, який у мене є, це розкрити його брехню і самозванство. Саме тому я підтвердив чаклування. Не тому, що воно працює чи ні, вірите ви в це чи ні, а тому, що це вже є злом. Так чому Поль не заперечував цього у поліції? А щоб вберегти себе від травм, треба було цьому фокуснику роками платити мільйони євро? Слідчі можуть це легко перевірити у лондонському центральному банку.

Окрім цього, у пориві дискредитувати будь-кого, хто знає його секрети, Поль стверджує, що гроші, які він пропонував друзям дитинства, були здирництвом. Це легко сказати ЗМІ, але що робити, якщо ці гроші були підтверджені документами і є доказ узгодженого жесту? У будь-якому випадку я радий, що мене підтримали", – заявив Матіас у відеозверненні, опублікованому в Twitter.