Поль Погба обратился в полицию, став жертвой шантажа, информирует France Info. Хавбеку Ювентуса не дают спокойной жизни друзья детства, среди которых его родной брат.

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Погба рассказал, что вооруженные люди напали на него в Париже в марте. Бывшие друзья футболиста требовали 13 миллионов евро за то, что в течение 13 лет якобы тайно его охраняли.

Поля обвинили в том, что он не помогал близким людям, когда стал звездой. Однако сам игрок уверяет, что давал деньги на все нужды, пока в начале этого года один из друзей попытался украсть с его карты 200 тысяч евро.

Преступники, среди которых Поль узнал своего брата Матиаса, прибегли к шантажу, чтобы выманить деньги. Погба со своими юристами готов отстаивать свое честное имя.

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