Матиас Погба развернул публичную кампанию против своего брата. Он обвинил Поля в лицемерии и начал рассказывать якобы тайны из его жизни. В частности, Матиас заявил, что Поль обращался к колдуну, чтобы помешать успехам Килиана Мбаппе. Хавбек Юве обратился в полицию, но это не уберегло его от новых "разоблачений". Погба-старший уже опубликовал новое видео.

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"То, чего я ожидал, произошло – мой младший брат наконец начинает показывать настоящее лицо. Именно он начал врать полиции, вы не можете во всем винить меня. Вы действительно хотели меня заткнуть, чтобы я солгал и попал в тюрьму? Моя версия фактов имела место, и в отличие от вас, у меня есть достаточно доказательств, чтобы доказать свои слова и раскрыть вашу ложь.

Я тебе еще раз скажу: брат, манипулировать людьми нехорошо! Дело не в деньгах: ты втянул в это меня, я чуть не умер из-за тебя, ты оставил меня в яме, а хочешь притвориться невиновным. Когда все будет сказано, люди увидят, что на этой земле нет большего труса, большего предателя и большего лицемера, чем ты. Надеюсь, вас не обманет попытка манипуляции средствами массовой информации и властью. Когда ты знаменит, весь мир с тобой, власть слушает тебя повнимательнее. Но это не ставит тебя выше закона, полиция – не твои приспешники!

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Килиан, теперь ты понял? Я не желаю тебе ничего плохого, мои слова только тебе на пользу, ведь это правда и у меня есть доказательства, шаман известен! Обидно за моего брата, так называемого мусульманина, который прибегал к колдовству. Это ужасно – иметь рядом с собой лицемера и предателя!" – приводит слова Матиаса Погба France Info.