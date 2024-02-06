Главный тренер Лацио Маурицио Сарри был разъярён своими подопечными после поражения "орлов" в матче с Аталантой, который был сыгран в рамках 23-го тура Серии А (1:3).

На следующий день после поражения от Аталанты Сарри собрал футболистов на клубной базе и заявил: "Если вы думаете, что проблема во мне, покажите свои яйца и скажите об этом Лотито", – цитирует тренера Il Corriere dello Sport.

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Согласно источнику, в последнее время Маурицио всё чаще применяет грубые слова и обороты - тренер "орлов" стал менее толерантен. Сообщается, что команда попросила Сарри сменить схему с 4-3-3 на 4-2-3-1 или 4-3-1-2, однако тренер отказал. Ранее Маурицио заявлял, что не знает, почему его подход не работает в Риме: "Поймите, футбол – не точная наука".

Контракт Сарри с Лацио действует до лета 2025 года. Ранее президент клуба Клаудио Лотито заявил, что не станет увольнять наставника посреди сезона.

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