Встречались прямые конкуренты за место в зоне Лиги чемпионов. Лацио отставал от Аталанты лишь на два очка, но разница в уровне игры оказалась значительно большей. Бергамаски почти четыре года не побеждали этого соперника на своем поле в рамках Серии А. Сегодня шансов на продолжение этой серии не было.

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Римляне провалили первый тайм. Они не были похожи на команду, которая в прошлом году завоевала серебряные медали. Аталанта доминировала во всех компонентах. За весь первый тайм не было ни одного периода, когда бы гости перехватили инициативу. Аталанта открыла счет благодаря стандарту. Скальвини сбросил на Пашалича, который и переправил в ворота. Джорджо создал и второй гол, заработав пенальти. К 11-метровой отметке подошел де Кетеларе и выполнил все безупречно.

После перерыва ничего не изменилось. Маурицио Сарри пытался повлиять на игру заменами, но тщетно. Лацио продолжал только мешать сопернику, а сам ничего не создавал. "Орлы" продержались полчаса. Затем де Кетеларе деклассировал Пеллегрини и оформил дубль. В нынешнем сезоне бельгиец по системе гол+пас набрал уже 9+7. В предыдущей кампании за Милан была лишь одна результативная передача.

Немножко взбодрил Лацио капитан команды. Иммобиле появился только на замену, но сумел сделать то, что другим оказалось не под силу. Чиро заработал пенальти и сам же его реализовал. Это был единственный удар "орлов" в створ ворот за весь матч. Но спастись от поражения шансов не было. Подопечные Маурицио Сарри остались на девятом месте, но отставание до пятого составляет лишь пять пунктов. Аталанта закрепилась на четвертой лигочемпионовской строчке.