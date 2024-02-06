Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі розлютився на своїх підопічних після поразки "орлів" у матчі з Аталантою, який був зіграний у рамках 23-го туру Серії А (1:3).

Наступного дня після поразки від Аталанти Саррі зібрав футболістів на клубній базі і заявив: "Якщо ви думаєте, що проблема в мені, покажіть свої яйця і скажіть про це Лотіто", – цитує тренера Il Corriere dello Sport.

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Згідно з джерелом, останнім часом Мауріціо дедалі частіше застосовує грубі слова та звороти – тренер "орлів" став менш толерантним. Повідомляється, що команда попросила Саррі змінити схему з 4-3-3 на 4-2-3-1 або 4-3-1-2, проте тренер відмовив. Раніше Мауріціо заявляв, що не знає, чому його підхід не працює в Римі: "Зрозумійте, футбол – не точна наука".

Контракт Саррі з Лаціо діє до літа 2025 року. Раніше президент клубу Клаудіо Лотіто заявив, що не стане звільняти наставника посеред сезону.

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