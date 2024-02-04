Аргентинец объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 38 лет, информирует Ole. Билья имел приглашения от нескольких клубов, но решил посвятить больше времени своей семье.

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Хавбек в 2006 году покинул родину, подписав контракт с Андерлехтом. Билья стал настоящей легендой брюссельцев – 7 сезонов, 302 матча, 4 титула чемпиона Бельгии. Затем аргентинец перебрался в Италию. В составе Лацио за 4 сезона дослужился до звания капитана, а вот в Милане не сложилось из-за травм. Доигрывал Лукас в Турции.

В 2005 году Билья стал чемпионом мира U-20. Карьера за национальную сборную Аргентины также довольно насыщенная – 58 матчей и "серебро" ЧМ-2014.

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