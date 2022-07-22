Экс-голкипер Динамо, Шахтера, а ныне тренер вратарей Полесья Рустам Худжамов считает, что россияне не заслуживают называться людьми после своих преступлений в Украине.

– Когда-то ты очень экспрессивно заявил, что всю эту русню надо резать и делать это вместе с их женами, чтобы дети видели. Это было что-то эмоциональное? Не считаешь, что это был перебор?

– Не считаю. Если жена радуется и говорит своему мужу: "Убивай их там побольше"… Если она радуется тому, что ей передают по почте вещи, снятые с убитой украинки… Пока они радуются смертям на наших площадях, наших домах, ракетным ударам по центрам наших городов и гибели наших детей, так их нужно резать, как собак. Это не было экспрессивно, не было на эмоциях.

Худжамов – о россиянах: "Их надо, с*ка, вырезать"

Берем вот, бл*дь, русское бабище. У нее есть муж, уехавший на войну. Его убили, а отношение к войне, к украинцам, не изменилось. Теперь мы еще и враги, убившие ее, бл*дь, мужа. Который до этого 20 лет сидел, бухал, пердел в доме и ходил в туалет через весь двор. И ребенка она вырастит таким же, он будет таким же украинофобным. И они будут нас ненавидеть.

Для меня человек, радующийся убийству детей украинцев, женщин, кого-либо – это уже не человек. Я понимаю, что такого не будет, но мне очень хотелось бы, чтобы у нас были ракеты, которыми можно отвечать. Чтобы вье*ать по Воронежу, по Белгороду, по Курску. Туда, где радуются. Чтобы они увидели, что такое война.

У меня ребенок где-то через 1,5 месяца после начала войны играл онлайн-игру. Там случайно к тебе набираются люди в команду. Попал ребенок из России. Волосы встали дыбом… "Что вы там сидите, замерзли в подвале сидеть?". Дети насмехаются, бл*дь. 10-летние дети-москали насмехаются. Что с ними делать? ОК, если не убивать, то ракетами вье*ать, чтобы они однажды почувствовали, что это такое.

Очень жду, когда за границей какой-нибудь россиянин скажет мне, что "не все так однозначно". Чтобы вье*ать. Честно скажу.

– Тебе не кажется, что за время войны нам нужно не стать такими, как они? То есть, в отличие от них, удержать человеческие рамки.

– Ну, после Бучи я не понимаю, можно ли к ним относиться, как к людям.

– Надо иметь какие-то стальные нервы и яйца.

– Я не такой. Они сами берут нас за руки своими ракетами и пускают туда, в подвал, где человечности уже нет.

– Нам нужно иметь силу, чтобы не повестись на это, нет?

– У меня ее пока нет. Здесь битва цивилизации и орды. Я считаю, что если человек поощряет другого человека убивать, он должен обязательно почувствовать то, к чему призывает", – рассказал Худжамов в эфире KDK.

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