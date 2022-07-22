– Колись ти дуже експресивно заявив, що всю цю русню треба різати й робити це разом з їхніми дружинами, щоб діти бачили. Це було щось емоційне? Не вважаєш, що це був перебір?

– Не вважаю. Якщо дружина радіє і каже своєму чоловікові: "Вбивай їх там побільше"… Якщо вона радіє тому, що їй передають поштою речі, зняті з убитої українки… Поки вони радіють смертям на наших площах, наших будинках, ракетним ударам по центрах наших міст та загибелі наших дітей, то їх потрібно різати, як собак. Це не було експресивно, це не було на емоціях.

Худжамов – про росіян: "Їх треба, с*ка, вирізати"

Беремо от, бл*дь, російське бабище. У неї є чоловік, який поїхав на війну. Його вбили, а її ставлення до війни, до українців, не змінилося. Тепер ми ще вороги, які вбили її, бл*дь, чоловіка. Який до цього 20 років сидів, бухав, пердів у хаті й ходив у туалет через весь двір. І дитину вона виростить такою ж, вона буде такою ж українофобною. І вони будуть нас ненавидіти.

Для мене людина, яка радіє вбивству дітей українців, жінок, будь-кого – це вже не людина. Я розумію, що такого не буде, але мені б дуже хотілося, щоб у нас були ракети, якими можна відповідати. Щоб в'є*ати по Воронежу, по Бєлгороду, по Курську. Туди, де радіють. Щоб вони побачили, що таке війна.

У мене дитина десь через 1,5 місяця після початку війни грала онлайн-гру. Там випадково до тебе набираються люди в команду. Потрапила дитина з Росії. Волосся стало дибом… "Що ви там сидите, замерзли в підвалі сидіти?". Діти насміхаються, бл*дь. 10-річні діти-москалі насміхаються. Що з ними робити? ОК, якщо не вбивати, то ракетами в'є*ати, щоб вони одного разу відчули, що це таке.

Дуже чекаю, коли за кордоном якийсь росіянин скаже мені, що "не все так однозначно". Щоб в'є*ать. Чесно скажу.

– Тобі не здається, що за час війни нам треба не стати такими, як вони? Тобто, на відміну від них, втримати людські рамки.

– Ну, після Бучі я не розумію, чи можна до них ставитися, як до людей.

– Треба мати якісь сталеві нерви і яйця.

– Я не такий. Вони самі беруть нас за руки своїми ракетами і впускають туди, в підвал, де людяності вже нема.

– Нам треба мати силу, щоб не повестися на це, ні?

– У мене її поки що немає. Тут битва цивілізації та орди. Я вважаю, що якщо людина заохочує іншу людину вбивати,то вона має обов'язково відчути те, до чого закликає", – розповів Худжамов в ефірі KDK.

Росія напала на Україну: привід для радості від Ворскли, заклик викинути поплічників Путіна, зрада футзаліста (LIVE)