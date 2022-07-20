Футбол 24 продолжает информировать обо всем самом важном в мире футбола после вторжения России на наши земли и начала полномасштабной захватнической войны. Обновляйте эту новость для новой информации. Все будет Украина!

У поддержки Украины нет предела, а вот у новостного редактора – есть. Следовательно, это уже 43 новость, где Футбол 24 освещает российский беспредел на нашей земле и его влияние на игру миллионов. Предыдущая публикация: Россия напала на Украину: продолжение конфликта между СК Днепр-1 и Шахтером, ужасы Монзуль и заявление Ахметова

18:55. Андрей Ярмоленко приступил к тренировкам с Аль-Айном. Стало известно, когда капитан сборной Украины может дебютировать за команду Сергея Реброва.

18:26. Шахтер готовит еще несколько трансферов. Дарио Срна раскрыл ближайшие планы "горняков" на рынке.

18:00. Чемпионат Украины получит нового транслятора. УПЛ объявила тендер на реализацию медиа-прав. Основной игрок на этом рынке в последние годы – ТК "Футбол" – вышел из борьбы после заявления Рината Ахметова о прекращении вещания.

17:20. Динамо готовит трансфер звезды УПЛ? Кирилл Ковалец может стать игроком киевлян уже в ближайшие дни.

16:45. Первый иностранный новичок Шахтера при каденции Йовичевича! Хорват Невен Джурасек пополнил состав "оранжево-черных".

16:11. Шахтер на финишной прямой относительно трансфера очередного легионера в Европу. Известный инсайдер подтвердил заработки "горняков".

15:03. Ярослав Ракицкий не вернется в донецкий Шахтер. Сага с трансфером экс-игрока российского Зенита получила неожиданное завершение.