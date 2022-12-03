"Вероятность покинуть СК Днепр-1 зимой меньше, чем была летом, но тоже есть. Дело в том, что клубы из топ-5 чемпионатов ведут работу очень продуманно по плану.

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То есть летом сделали закупки, потратили большую часть бюджета на трансферы, заняли вакансии по лимиту на игроков не из ЕС. Сейчас должны сложиться нужные обстоятельства: либо кто-то продаст ведущего форварда или легионера и получит свободные средства, либо травма случится.

Но радует, что интерес к Довбику стабильно высокий и после сильного полугодия возрастает. Появился еще один клуб из топ-чемпионата, главный тренер которого еще год назад хотел пригласить Артема в свою прежнюю команду, и сейчас его интерес только возрос", – сказал Люндовский в комментарии FanDay.

Напомним, в текущем сезоне Довбик провел за СК Днепр-1 во всех турнирах 28 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 5 результативных передач.

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