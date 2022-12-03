"Клубы Серии А вернулись в трансфер Довбика? Я немного удивлен, почему информация появилась именно сейчас, кому это выгодно и почему называют именно такие суммы, а не другие.

Давайте разбираться. Клубы не возвращались к переговорам, потому что из них не выходили. Серьезный трансфер – это постоянная работа. Контакты с зарубежными клубами у нас не прекращались, все клубы, фигурировавшие в СМИ, продолжают наблюдать за Довбиком и вести работу по подготовке трансфера.

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Был другой момент в этих нескольких сообщениях. Сумма трансфера. Вы видели, что фигурировало 7-8 млн. евро. На такую ​​сумму сейчас СК Днепр-1 не будет даже смотреть. Я просто напомню, что летом, когда Довбик был без игровой практики, за него официально предлагали 10 миллионов, ведь тогда у многих были сомнения, как выйдет Артем после вынужденного перерыва и травмы, как быстро сможет себе вернуть тонус.

Сейчас, когда он снова лучший бомбардир УПЛ после осенней части сезона, да еще и подкрепил это результативностью в еврокубках, его цена явно будет выше летом. Какие 7-8 миллионов?", – рассказал Люндовский в интервью Fanday.

В текущем сезоне Довбик провел 28 матчей за СК Днепр-1 во всех соревнованиях, отличившихся 19 голами и 5 ассистами.

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