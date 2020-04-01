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"Появились странные симптомы, которых раньше никто не видел": экс-голкипер Барселоны – в критическом состоянии

13:12 307 Читати українською
"Появились странные симптомы, которых раньше никто не видел": экс-голкипер Барселоны – в критическом состоянии
Рюштю Речбер бореться з коронавірусом

Бронзовый призер чемпионатов мира (2002) и Европы (2008) Рушту Речбер ведет неравный бой с невидимым врагом.

Ранее сообщалось, что рекордсмен сборной Турции по количеству сыгранных матчей и экс-голкипер Барселоны находится в критическом состоянии. Жена 42-летнего футболиста рассказала о ходе заболевания в интервью Fanatik.

"Последние 72 часа были очень сложными, и я надеюсь, что в дальнейшем его состояние улучшится. Я хочу поблагодарить всех, кто находится сейчас вместе с нами, молится за здоровье Рушту.

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Это битва человека против нового вируса, который мутировал, стал сильнее. Раннее выявление болезни – очень важное. Вирус не задерживается в горле или носу... Он быстро движется и оседает в легких, где мгновенно размножается и вызывает пневмонию.

В течение первых трех дней Рушту страдал от лихорадки. Появились странные симптомы, которых раньше никто не видел. Он страдал от сильной слабости, усталости, потери аппетита... Но не только это: его кожа и губы стали серыми. Он дышал быстро, у него были трудности, кроме кашля, который никак не завершался. Он также не разговаривал, наблюдался нерегулярный пульс", – рассказывает жена голкипера Исил.

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коронавирус Испания Рюштю Речбер Рюштю Речбер Барселона Барселона
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