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Экс-вратарь Барселоны находится в критическом состоянии после заражения коронавирусом – он играл против Украины и Динамо

09:47 107 Читати українською
Экс-вратарь Барселоны находится в критическом состоянии после заражения коронавирусом – он играл против Украины и Динамо
Рюштю Речбер / фото из открытых источников

Рекордсмен сборной Турции Рюштю Речбер достаточно сложно переносит коронавирус.

Рюштю Речбер находится в критическом состоянии в больнице, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на турецкие СМИ.

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Рюштю продолжает борьбу с болезнью, которая обострилась в последние часы. Кроме того, издание Milliyet утверждает, что именно жена легендарного голкипера заразила своего мужа, не придерживаясь условий карантина после возвращения из США.

Напомним, за свою карьеру Рюштю успел поиграть за Барселону и стал настоящей легендой для сборной Турции – завоевал бронзу на ЧМ-2002 и Евро-2008, остается рекордсменом по количеству матчей (120). Голкипер известен и украинскому болельщику. Рюштю не смог сдержать подопечных Олега Блохина на отборе к ЧМ-2006 (0:3), а также уступил киевскому Динамо (0:4) в плей-офф Лиги Европы 2010/11.

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