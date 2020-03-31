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Умер экс-президент Марселя – раньше у него диагностировали коронавирус

31 марта 23:59 46 Читати українською
Умер экс-президент Марселя – раньше у него диагностировали коронавирус
Папе Диуф / Твиттер ФК Марсель

Трагическая весть пришла из Африки – не стало бывшего главы французского Марселя Папе Диуфа.

Бывший президент Марселя Папе Диуф умер в Сенегале в возрасте 68 лет, сообщает официальный Твиттер французской команды.

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Ранее у него обнаружили COVID-19. После установления диагноза функционер был госпитализирован в Дакаре, однако врачи не смогли его спасти – он умер от последствий коронавирусной инфекции.

Напомним, Диуф был президентом Марселя с 2005 по 2009 год. До этого, он работал спортивным журналистом и футбольным агентом.

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Марсель Марсель Франция Смерти футболистов коронавирус
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