Умер экс-президент Марселя – раньше у него диагностировали коронавирус

Трагическая весть пришла из Африки – не стало бывшего главы французского Марселя Папе Диуфа.

Бывший президент Марселя Папе Диуф умер в Сенегале в возрасте 68 лет, сообщает официальный Твиттер французской команды.

Меценат Федор Шпиг погиб в ДТП – он был президентом Ассоциации любительского футбола Украины

Ранее у него обнаружили COVID-19. После установления диагноза функционер был госпитализирован в Дакаре, однако врачи не смогли его спасти – он умер от последствий коронавирусной инфекции.

Напомним, Диуф был президентом Марселя с 2005 по 2009 год. До этого, он работал спортивным журналистом и футбольным агентом.

Умер бывший тренер сборной Франции – он выиграл чемпионат Европы и создал "золотую команду"