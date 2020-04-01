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"З'явились дивні симптоми, яких раніше ніхто не бачив": екс-голкіпер Барселони – в критичному стані

13:05 5321 Читать на русском
"З'явились дивні симптоми, яких раніше ніхто не бачив": екс-голкіпер Барселони – в критичному стані
Рюштю Речбер бореться з коронавірусом

Бронзовий призер чемпіонатів світу (2002) та Європи (2008) Рюштю Речбер веде нерівний бій з невидимим ворогом.

Раніше повідомлялося, що рекордсмен збірної Туреччини за кількістю зіграних матчів і екс-голкіпер Барселони перебуває у критичному стані. Дружина 42-річного футболіста розповіла про перебіг захворювання в інтерв'ю Fanatik.

"Останні 72 години були надзвичайно складними, і я сподіваюся, що надалі його стан покращиться. Я хочу подякувати усім, хто перебуває зараз разом з нами, молиться за здоров'я Рюштю.

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Це битва людини проти нового вірусу, який мутував, став сильнішим. Раннє виявлення недуги – дуже важливе. Вірус не затримується в горлі або носі... Він швидко рухається і осідає в легенях, де миттєво розмножується і викликає пневмонію.

Протягом перших трьох днів Рюштю страждав від гарячки. З'явились дивні симптоми, яких раніше ніхто не бачив. Він страждав від сильної слабкості, втоми, втрати апетиту... Але не лише це: його шкіра та губи стали сірими. Він дихав швидко, у нього були труднощі, крім кашлю, який ніяк не завершувався. Він також не розмовляв, спостерігався нерегулярний пульс", – розповідає дружина голкіпера Ісіл.

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Теги
коронавірус Іспанія Головне Рюштю Речбер Рюштю Речбер Барселона Барселона
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