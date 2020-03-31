Как спасти сезон 2019/20 – решения для Лиги чемпионов, чемпионатов, контрактов, трансферов и сборных

УЕФА активно работает над сценарием, который позволит уменьшить в мировом футболе последствия коллапса, вызванного коронавирусом.

Испанское издание AS обнародовало проекты решений, которые президент УЕФА Александр Чеферин выдвинет на обсуждение во время видеоконференции с участием 55 национальных ассоциаций, которая запланирована на 1 апреля.

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Национальные чемпионаты. УЕФА рассматривает три возможных даты возобновления – середина мая, июнь или даже сентябрь. Первый вариант считается маловероятным, поскольку к тому времени вряд ли удастся урегулировать ситуацию. Больше всего надежд на июнь, даже если придется играть без зрителей. А вот возвращение к игре в сентябре будет означать серьезные изменения и в следующей кампании.

Лига чемпионов. Секретарь УЕФА Джорджио Маркетти настаивает на финале четырех как на лучшем варианте. Идея заключается в том, чтобы четвертьфиналы состояли из одного матча, а потом сыграть оба полуфинала и финал в Стамбуле в последние выходные июня. То же касается Лиги Европы, но там есть другая проблема. Если в ЛЧ осталось всего 17 матчей, то в ЛЕ – 27. Также не исключается, что место финальных матчей может быть изменено.

Контракты. Очевидно, что сезон не завершится вовремя. Поэтому УЕФА совместно с ФИФА пытается согласовать норму, согласно которой контракты игроков, которые истекают 30 июня, будут автоматически продлены до фактического завершения соревнований. Всемирное объединение футболистов (FIFpro) отмечает, что эта норма должна касаться всех исполнителей, а не только тех, которых клубы хотят сохранить.

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Трансферы. Единственный вариант, который рассматривается, связан с продолжением трансферного окна – оно будет открыто с июня по январь следующего года. Эта норма тоже будет согласована совместно УЕФА и ФИФА.

Национальные сборные. Евро-2020 уже официально перенесено на лето 2021-го, но на этом проблемы с международными матчами не закончились. В частности, до сих пор нет официального решения для окна на товарищеские матчи, запланированные на 5 июня. Хотя всем очевидно, что они будут отменены. Что же касается плей-офф Лиги наций, то он может состояться в начале сентября.

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