Йован Маркоски и Арменд Даллку числятся в шорт-листе полтавского клуба на должность наставника.

Недавно Виктор Скрипник покинул пост наставника полтавской Ворсклы, возглавив Металлист 1925. Полтавчане активно ищут нового главного тренера – среди кандидатов называли Юрия Вирта, ранее возглавлявшего Верес, и Сергея Долганского, работающего в структуре клуба.

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Как сообщает Sport Arena, руководство клуба из Полтавы может доверить команду одному из легенд-легионеров, выступавших в свое время за Ворсклу. Боссы рассматривают вариант с приглашением на должность тренера албанца Арменда Даллку или серба Йована Маркоски.

Даллку отыграл за Ворсклу 11 лет на позиции защитника – 337 матчей в сумме. С 2019 г. он работает главным тренером.

Маркоски отдал Ворскли девять лет, сыграл 257 матчей, выполнил 43 результативных действия. Только в прошлом году Йован завершил карьеру. Сейчас экс-игрок приступил к тренерской карьере в Сербии.

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