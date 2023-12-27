Йован Маркоскі та Арменд Даллку фігурують в шорт-листі полтавського клубу на посаду наставника.

Нещодавно Віктор Скрипник покинув посаду наставника полтавської Ворскли, очоливши Металіст 1925. Полтавці активно шукають нового головного тренера – серед кандидатів називали Юрія Вірта, що раніше очолював Верес, та Сергія Долганського, який працює у структурі клубу.

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Як повідомляє Sport Arena, керівництво клубу з Полтави може довірити команду одному з легенд-легіонерів, які свого часу виступали за Ворсклу. Боси розглядають варіант із запрошенням на посаду тренера албанця Арменда Даллку або серба Йована Маркоскі.

Даллку відіграв за Ворсклу 11 років на позиції захисника – 337 матчів у сумі. З 2019 року він працює головним тренером.

Маркоскі віддав Ворсклі дев’ять років, зіграв 257 матчів, виконав 43 результативні дії. Лише минулого року Йован завершив кар’єру. Зараз екс-гравець розпочав тренерську кар'єру у Сербії.

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