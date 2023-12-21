Ворскла объявила о прекращении сотрудничества с Виктором Скрипником, который возглавил Металлист 1925.

Ворскла выбирает замену Скрипнику из 5 претендентов – команду могут доверить легенде клуба

Как сообщает fcvr57, новым главным тренером полтавчан может стать Юрий Вирт, последним местом работы которого был Верес.

Еще одним кандидатом на должность наставника команды является легендарный голкипер полтавчан Сергей Долганский.

Стоит отметить, что Скрипник работал в Ворскле с лета 2022 года по декабрь 2023 года. Первую часть сезона Ворскла завершила на седьмой строчке турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 23 пункта после 17 сыгранных матчей.

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